Bayram tatilinde acı bilanço katlanıyor! Trafik kazalarında 27 kişi hayatını kaybetti

Acı bilanço! Bayramda onlarca eve ateş düştü
İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk anket

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası ilk anket! Sonuçlar hayli çarpıcı
Sırrı Süreyya Önder: Volkan Konak'ın nasihatını tutacağım, Karadeniz'e gideceğim

Sırrı Süreyya ilk kez anlattı: Volkan Konak'ın nasihatını tutacağım
Volkan Konak'la ilgili vasiyet tartışmasında gerçek ortaya çıktı

Volkan Konak'la ilgili vasiyet tartışmasında gerçek ortaya çıktı

Bayburt'ta Bayram Denetimleri Titizlikle Gerçekleştirildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, bayram süresince 232 personelle yoğun denetim yaptı. Trafik ve asayiş tedbirleri artırıldı, vatandaşların huzur içinde bayram geçirmesi sağlandı.

Bayburt'ta 232 personelle bayram denetimleri titizlikle yerine getirildi

BAYBURT - Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güven içerisinde bayramlarını geçirmesi amacıyla trafik ve asayiş tedbirlerini artırdı. 232 personelin sahada olduğu denetimlerde uygulamalar yapıldı, sayısız denetimler gerçekleştirildi.

Şehrin farklı noktalarında tedbir amaçlı yapılan denetim ve kontrollerde ekipler bayramda da görevlerini titizlikle yerine getirdi. 232 personelin sahada olduğu denetimlerde uygulamalar gerçekleştirilerek, birçok alanda denetimler yapıldı. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre 15 trafik ekibi, 88 trafik personeli, 12 asayiş ekibi ve 117 asayiş personeli bayramda görev aldı. Emniyetten yapılan açıklamada ise, umuma açık yer uygulaması, günübirlik kiralık ev denetimi, radar denetimi, alkol denetimi, KGYS denetimi, otogar denetimi, emniyet kemeri denetimi, şehirlerarası otobüslerle yorgunluk ve mola denetimi, motosiklet denetimi, şehirlerarası sivil otobüs denetimi gibi farklı alanlarda denetimlerin yapıldığı belirtildi. Tedbirlerin artırılmasıyla beraber kentte herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, Bayburtlu vatandaşlar bayram tatilini huzur ve güven içerisinde geçirdiler.

Bayburt'ta Bayram Denetimleri Titizlikle Gerçekleştirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.