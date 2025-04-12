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Bayburt'ta Bahar Ayında Kış Yağışı Başladı

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Meteorolojinin uyarısının ardından Bayburt'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kapladı. Vatandaşlar, araçlarından ve dükkanların önünden biriken karları temizleyerek güne başladılar.

Bayburt'a yaz bir türlü gelemedi: Kent beyaz örtüyle yeniden kaplandı

BAYBURT - Meteorolojinin kar yağışı uyarısında bulunduğu Bayburt'ta, gece saatlerinde başlayan kar, bahar ayında kenti beyaza bürüdü. Kent yeniden beyaz örtüyle kaplanırken, vatandaşlar araçlarının üzerinde, dükkan önlerinde biriken karları temizleyerek güne başladı.

Birkaç gündür yağmur ve fırtınanın etkili olduğu Bayburt'a, kar yağdı. Havaların bir ısındığı, bir soğuduğu kent, yeniden beyaz gelinliğini giydi. Ellerinde küreklerle, süpürgelerle işe koyulan vatandaşlar, biriken karları temizleyerek güne başladılar.

Baharda kış yüzünü yeniden gösterdi

1 Nisan'da zorunlu kış lastiği uygulamasının sona ermesiyle teker değişimi yapan İrfan Karaaslan isimli vatandaş, kara hazırlıksız yakalandığını, yazlık teker değişimini yaptığını söyledi. Bayburt'ta bahar ayında da kış mevsiminin yaşandığını "Bayburt'un kışı, yaza doğrudur" sözleriyle dile getiren Necmi Köse, "Arabamı temizledim işe gidiyorum, iyi kar yağmış. Bayburt'un kışı yaza doğrudur" dedi. Kentte sebze meyve satışı yapan bir diğer vatandaş Nuri Hopurlu ise, içi kar dolan seyyar el arabasını kürek yardımıyla temizledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - Yerel
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