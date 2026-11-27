Bayburt'ta anaokulu öğrencilerine jandarmanın görevleri ve trafik güvenliği anlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bayburt İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Kır Çiçekleri Anaokulu öğrencilerine jandarmanın görev ve faaliyetleri anlatıldı. Programda 'Tim Jandarma' çizgi filmiyle trafik güvenliği bilgisi verildi, öğrencilere ikram ve hediye sunuldu.
Bayburt İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Kır Çiçekleri Anaokulu öğrencilerine jandarmanın görev ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
Ziyaret kapsamında çocuklara 'Tim Jandarma' çizgi filmi izletilerek trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı. Programda öğrencilere çeşitli ikramlar sunulurken, hediyeler de verildi.
Öğrenciler, jandarmanın çalışmalarını yerinde görerek meslek hakkında bilgi alırken, personelle sohbet edip merak ettikleri sorulara da yanıt buldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı