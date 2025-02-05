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Bayburt'ta Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İçin Toplantı Düzenlendi

Bayburt'ta Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İçin Toplantı Düzenlendi
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi için eylem planlarının oluşturulması gerektiği vurgulandı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Eldivan, il düzeyinde oluşturulacak eylem planlarının Valilik himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda ve paydaş kurumların aktif katkılarıyla hazırlanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bu çalışmaların aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, sürecin etkili bir şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

Toplantıda aileyi güçlendirme çalışmalarının Bayburt'ta daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için izlenecek yöntemler ele alındı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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