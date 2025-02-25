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Bayburt'ta 'Ailemle Sanat Yolculuğu' etkinliği yapıldı

Bayburt'ta 'Ailemle Sanat Yolculuğu' etkinliği yapıldı
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Bayburt'ta Şehit Nevzat Kaya İlkokulu'nda öğrenci ve velilerin katılımıyla 'Ailemle Sanat Yolculuğu' etkinliği gerçekleştirildi.

Bayburt'ta Şehit Nevzat Kaya İlkokulu'nda öğrenci ve velilerin katılımıyla 'Ailemle Sanat Yolculuğu' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, renkli anlar yaşandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Ailemle Eğitim Yolculuğu Projesiyle öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki bakımdan desteklenmesi amaçlanıyor. Bayburt'ta velilerin katılımıyla yapılan etkinlikte, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşu ve Bayburt sevgisi teması işlendi. Aileler, öğrencilerin öğrenme serüvenine tanıklık ederken, çocuklarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirdi.

Katılımın yoğun olduğu etkinlikte, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, ailelerle sohbet ederek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Ailemle Eğitim Yolculuğu hakkında velilere bilgi verdi. Kahraman, ailelerin etkinliklere yoğun katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, velilere ve öğrencilere teşekkür etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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