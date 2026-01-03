Bayburt'ta aileye yönelik bilgilendirme çalışması

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı kapsamında ilan edilen 2025 Aile Yılı faaliyetleri çerçevesinde, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yönelik Bayburt'ta bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün paydaş olduğu 'Birlikte Güçlü Bir Aileyiz' projesi kapsamında Mutlu ve Kabaçayır köyleri ziyaret edildi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, ailenin toplum içerisindeki temel rolüne dikkat çekilerek, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik yürütülen hizmetler hakkında vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu. Aile yapısının sağlıklı şekilde sürdürülmesinin toplumsal yapıya katkısı vurgulandı.

Öte yandan, vatandaşların son dönemde sıkça karşılaştığı iletişim ve internet yoluyla dolandırıcılık konularında da bilgilendirme yapılarak, dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Aileyi merkeze alan bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği öğrenildi. - BAYBURT