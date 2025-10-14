Bayburt'ta Aile Destek Merkezi Personeline Eğitim Düzenlendi
Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aile Destek Merkezi personeline yönelik bir hizmet içi eğitim programı gerçekleştirdi. Eğitimde, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Caferi Tayyar İğdir, ailelere sunulan destek mekanizmaları ve sektördeki hizmet modelleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Eğitim, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Caferi Tayyar İğdir tarafından verildi. 'Bakanlığımız Hizmetleri' başlığı altında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan hizmet modelleri, ailelere yönelik destek mekanizmaları ve saha çalışmaları katılımcılara aktarıldı.
Programda, sosyal hizmet personelinin bilgi ve farkındalığını artırmaya yönelik bilgilendirmeler yapıldı. - BAYBURT
