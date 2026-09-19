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Bayburt’ta 19 Eylül Gaziler Günü yürüyüşü düzenlendi

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Bayburt’ta 19 Eylül Gaziler Günü yürüyüşü düzenlendi
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Bayburt’ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla ’Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda’ temalı yürüyüş düzenlendi.

Bayburt'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla 'Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda' temalı yürüyüş düzenlendi. Dörtyol mevkiinden başlayan yürüyüş, gaziler, protokol üyeleri, kurum personeli, vatandaşlar ve öğrencilerin katılımıyla Saray Bahçesi'nde sona erdi.

Yürüyüşün ardından Saray Bahçesi Kent Meydanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gaziler ve vatandaşların katıldığı çeşitli spor etkinlikleri düzenlendi.

Programda gazilerin fedakarlıklarının gelecek nesillere aktarılması, toplumsal vefa ve dayanışma duygusunun güçlendirilmesine yönelik mesajlar verildi. Spor etkinliklerinde gaziler ve vatandaşlar farklı branşlarda bir araya geldi.

19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri, bugün saat 11.00'de Şehit Osman Tepesi Şehitliği'nde düzenlenecek törenle devam edecek. Törende çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Programda şehit mezarlarına karanfiller bırakılacak.

Saat 12.00'de ise Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği ziyaret edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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