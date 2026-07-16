Vali Eldivan, 15 Temmuz Gazilerini Evlerinde Ziyaret Etti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz gazileri Abdulkadir Çaphan ve Ferhat Cebe evlerinde ziyaret edildi.

Vali Mustafa Eldivan, eşi Meltem Eldivan ile birlikte Demirözü ilçesine bağlı Yukarı Pınarlı köyünde ikamet eden 15 Temmuz Gazisi Abdulkadir Çaphan ile Şingah Mahallesi'nde yaşayan Gazi Ferhat Cebe'ye ziyarette bulundu.

Gazilere geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Eldivan, 15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin ortaya koyduğu mücadelenin unutulmayacağını belirterek, devletin her zaman şehit aileleri ile gazilerin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Vali Eldivan, ziyaretlerde gaziler ve aileleriyle bir süre sohbet ederek, taleplerini dinledi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı