Bayburt Ortaçimağıl'da köy konağı için temel atma programı düzenlendi

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Bayburt'un Ortaçimağıl köyünde yapımına başlanacak köy konağı için temel atma programı düzenlendi.

Köy konağının vatandaşların bir araya gelebileceği, sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilebileceği ortak bir yaşam alanı olarak hizmet vermesi planlanıyor.

Temel atma programının ardından köy sakinleriyle bir araya gelerek sohbet eden Vali Mustafa Eldivan, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek köyde yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Programa İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Erden Aktaş, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı