Kur'an kursu öğrencilerinden ihtiyaç sahiplerine 'Ramazan' desteği

Bayburt Müftülüğüne bağlı Terzi Hacı Mustafa Efendi 4-6 Yaş Kur'an kursu öğrencileri, ihtiyaç sahipleri için yardım kolileri hazırladı. Koliler, müftülük organizasyonuyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Öğrenciler, Kur'an kursu öğreticileriyle birlikte yardım kolilerinin hazırlanmasına katkı sundu. Ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan koliler, belirlenen ailelere teslim edildi.

Hep bir elden yapılan çalışma ile öğrencilere yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemi uygulamalı bir şekilde anlatıldı.

Bayburt Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen yardım çalışmasının ramazan ayı boyunca benzer faaliyetlerle sürdürüleceği öğrenildi. - BAYBURT

