Kur'an kursu öğrencilerinden ihtiyaç sahiplerine 'Ramazan' desteği

Kur'an kursu öğrencilerinden ihtiyaç sahiplerine 'Ramazan' desteği
Bayburt Müftülüğüne bağlı Kur'an kursu öğrencileri, ihtiyaç sahipleri için yardım kolileri hazırladı ve bu koliler, müftülük aracılığıyla sahiplerine ulaştırıldı. Öğrenciler, yardımlaşma ve paylaşmanın önemini öğrenerek Ramazan boyunca benzer faaliyetlerin devam edeceği belirtildi.

Bayburt Müftülüğüne bağlı Terzi Hacı Mustafa Efendi 4-6 Yaş Kur'an kursu öğrencileri, ihtiyaç sahipleri için yardım kolileri hazırladı. Koliler, müftülük organizasyonuyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Öğrenciler, Kur'an kursu öğreticileriyle birlikte yardım kolilerinin hazırlanmasına katkı sundu. Ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan koliler, belirlenen ailelere teslim edildi.

Hep bir elden yapılan çalışma ile öğrencilere yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemi uygulamalı bir şekilde anlatıldı.

Bayburt Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen yardım çalışmasının ramazan ayı boyunca benzer faaliyetlerle sürdürüleceği öğrenildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek

Trump "Hürmüz Boğazı" için gözünü kararttı: Çok yakında...
Haberler.com
500

ABD'li bir şirket ''İran Dünya Kupası'nda olmalı'' diyen Honda'nın reklam anlaşmasını iptal etti

ABD, İran'ı savunan Japon'a cezayı kesti! Cevabı çok manidar oldu
Galatasaray taraftarından, Lucas Torreira için özel pankart

Bu kez de Torreira'yı ağlattılar
5 ay için 590 bin TL maaşla çoban ilanı sosyal medyada gündem oldu

"Beni bul abi!" dedirten ilan: Sınırsız ikram, mobil Wi-Fi ve dev maaş
Bakan Fidan: İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması tehlikeli bir adımdır

Bakan Fidan'dan İsrail'e sert tepki: Tehlikeli bir adım
ABD'li bir şirket ''İran Dünya Kupası'nda olmalı'' diyen Honda'nın reklam anlaşmasını iptal etti

ABD, İran'ı savunan Japon'a cezayı kesti! Cevabı çok manidar oldu
Hande Ataizi'nden Hülya Avşar'ın dizisine sert eleştiri: Dizi berbat

Bu sözler kavga çıkarır! Hülya Avşar'ın dizisine demediğini bırakmadı
İlber Ortaylı'nın defnedileceği yerin anlamı büyük

Defnedileceği yerin anlamı büyük! En güçlü padişahla yan yana