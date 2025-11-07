Bayburt Lisesi'nden Filistin İçin Yardım Kampanyası

Bayburt Lisesi, Filistin ve Gazze'deki mazlumların yararına yardım kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında toplanan 3 bin 500 TL, Filistin ve Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere Bayburt İl Müftülüğüne ulaştırıldı.

Okul Müdürü Gökhan Karakurt, öğrenciler ve öğretmenlerin katkılarıyla toplanan yardım tutarını, İl Müftüsü Bayram Danacı'ya teslim etti.

TDV adına yardımları kabul eden İl Müftüsü Bayram Danacı, gösterilen duyarlılıktan dolayı Okul Müdürü Gökhan Karakurt'a teşekkür ederek, emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti. - BAYBURT