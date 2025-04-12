Bayburt İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinden Polis Haftası Ziyareti
Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Polis Haftası dolayısıyla Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezini ziyaret ederek polis memurlarına ve polis adaylarına tatlı ikramında bulundular.
Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezini(POMEM) ziyaret ederek, görevi başındaki polislere ve eğitim gören polis adaylarına tatlı ikramında bulundu.
Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi idareci ve öğretmenleri, Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezine ziyaret gerçekleşirdiler. Görevi başındaki polislere, merkezde eğitim gören polis adaylarına tatlı ikramında bulunan öğrenciler, emniyet mensuplarının bu anlamlı haftasını kutladılar. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel