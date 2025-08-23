Bayburt İl Özel İdaresi Encümen Toplantısı Gerçekleşti
Bayburt İl Özel İdaresi Encümen toplantısı Vali Mustafa Eldivan'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı ve Vali Eldivan, İl Özel İdaresinin vatandaşlara sunduğu hizmetlerin önemine vurgu yaptı.
Bayburt İl Özel İdaresi Encümen Toplantısı, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirildi.
İl Encümen üyeleri ile ilgili birim amirlerinin katılımıyla yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek, karara bağlandı. Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Eldivan, İl Özel İdaresinin vatandaşlara yönelik önemli hizmetler üstlendiğini belirterek, bu kapsamda iş yükünün de oldukça yoğun olduğunu ifade etti. Eldivan, Encümen Kurulu üyelerine katkılarından dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel