Bayburt İl Müftülüğü engelli vatandaşlarla Hacı Kıyasi Şentürk Camii'nde buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt İl Müftülüğü, 'Engelsiz Cami, Engelsiz İbadet' Projesi kapsamında Hacı Kıyasi Şentürk Camii'nde engelli vatandaşlarla bir araya geldi. Buluşmada Vaiz Eyyüp Bakan dini soruları yanıtladı; cami ve ibadet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması amaçlandı.
Bayburt İl Müftülüğü tarafından 'Engelsiz Cami, Engelsiz İbadet' Projesi kapsamında düzenlenen 'Cami-Engelli Buluşması' etkinlikleri sürüyor. Proje çerçevesinde Hacı Kıyasi Şentürk Camii'nde engelli vatandaşlarla bir araya gelindi.
Programda, Vaiz Eyyüp Bakan, vatandaşlarla sohbet ederek dini konulardaki sorularını yanıtladı. Buluşmada engelli vatandaşların cami ve ibadet hizmetlerinden yararlanmasına yönelik farkındalık oluşturuldu.
Sürdürülen projeyle engelli vatandaşların cami hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve din hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarının desteklenmesi amaçlanıyor.