Bayburt İl Müftülüğü Engelli Vatandaşlarla Buluştu
Bayburt İl Müftülüğü, engelli vatandaşlara yönelik 'Cami-Engelli Buluşması' düzenledi.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından engelli vatandaşların cami hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak, cami merkezli din hizmetlerinde etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla başlatılan 'Engelsiz Cami, Engelsiz İbadet' projesi çerçevesinde düzenlenen programda engelli vatandaşlarla cami ziyaretleri yapıldı.
Programa, Engelli Koordinatörleri Mustafa Polat, Şükran Yıldırım, Merkez Camii görevlileri ile engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.
Cami buluşmalarının ardından Bayburt İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğünün organizasyonu ile Engelsiz Yaşam Merkezinde ve Bayburt İl Müftülüğünde engelli vatandaşlara iftar yemeği verildi.
Bayburt Müftülüğünde verilen iftar yemeğine Müftü Vekili Abdullah Aksoy ve Şube Müdürü Ömer Turan katıldı. - BAYBURT