Üye Girişi
Haberler

Bayburt Barosu'nda Yeni Dönem: Şenol Yılmaz Başkan Seçildi

Bayburt Barosu'nda Yeni Dönem: Şenol Yılmaz Başkan Seçildi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Barosu, 3. Olağan Genel Kongresi'nde yeni başkanını belirledi. Avukat Şenol Yılmaz, 49 oy kullanıldığında 25 oy alarak baronun yeni başkanı oldu.

Bayburt Barosu, yeni başkanını seçmek üzere seçime gitti. 3. Olağan Genel Kongresinin sonuçlanmasıyla, Bayburt Baro Başkanı Avukat Şenol Yılmaz oldu.

Bayburt Barosu Avukat Atilla Adiloğlu Konfrerans Salonunda gerçekleşen kongrede, iki aday yarıştı. Bayburt Barosunun Kurucu Başkanı Avukat Serkan Pekmezci'nin 24, Avukat Şenol Yılmaz'ın 25 oy aldığı kongrede toplam 49 oy kullanıldı. Avukat Şenol Yılmaz, mevcut başkan Serkan Pekmezci'den 1 oy daha fazla alarak baronun yeni başkanı oldu.

Şenol Yılmaz'ın yönetim kurulunda Arif Aslan, Yusuf Yıldızhan, Fatma Güngör, Nezihe Aker, Ali Emre Birni ve Fırat Kocabey yer alırken, Disiplin Kurulu üyeliklerine Ensar Çebi, Akın Baykal, Ahmet Açıkgöz; denetim kurulu üyeliklerine ise Niyazi Tayfuroğlu, Aygül Memiş, İbrahim Yıldızhan seçildi. Naci Kavi, Erol Birni, Hakan Çeğindir Türkiye Barolar Birliği Büyük Kongre Delegesi oldular. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

bayburt

Bomba iddia: AK Parti yönetimi asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasını istiyor

İşte AK Parti yönetiminin düşündüğü asgari ücret rakamı

 Kılıçdaroğlu 356 gündür kullandığı 2 makam aracını CHP'ye iade etti

Kılıçdaroğlu'nun 356 günlük çifte makam aracı keyfi sona erdi

 Cem Garipoğlu'nun mezarında bulunan poşetteki kan örneği bir insana ait çıkmadı

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki sır! Poşetteki kan bir insana ait çıkmadı
Beşiktaş Genel Kurulu'nda büyük kavga! Eski ve yeni başkanının destekçileri birbirine girdi

Beşiktaş Genel Kurulu'nda büyük kavga! Yumruklar havada uçuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 27-28 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Real Madrid Barcelona maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Barcelona geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Ahmet Çakar canlı yayın kazası nedir, ne yaptı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.