Bayburt Aydıntepe'de Merkez Camii inşaatını İlçe Müftüsü Koyuncu inceledi

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Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yapımı devam eden Merkez Camii inşaatında çalışmalar sürüyor. İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu, cami inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmaların mevcut durumu hakkında bilgi aldı.

İlçe Müftüsü Koyuncu'ya, Vaiz Furkan Yıldırım da eşlik etti. İnşaat alanında yürütülen çalışmaları inceleyen Koyuncu, caminin bir an önce tamamlanarak ibadete açılması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Koyuncu, caminin tamamlanarak cemaatiyle buluşması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı