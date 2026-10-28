Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler personeline psikolojik ilk yardım eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler personeline psikolojik ilk yardım eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline iki günlük 'Psikolojik İlk Yardım, Kayıp ve Yas Eğitim Programı' düzenlendi. Eğitimde meslek elemanlarına kayıp ve yas süreçlerinde psikososyal destek sunma bilgisi aktarıldı.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline, 'Psikolojik İlk Yardım, Kayıp ve Yas Eğitim Programı' kapsamında iki günlük eğitim verildi.

Psikolog Sıla Yalçınoz Tatar ve sosyal hizmet uzmanı Merve Günbattı tarafından verilen eğitimde, meslek elemanlarına psikolojik ilk yardım, kayıp ve yas süreçlerine yaklaşım konularında bilgi aktarıldı.

Eğitimde, zorlayıcı yaşam olayları karşısında bireylerin duygusal ihtiyaçlarının anlaşılması, kayıp yaşayan kişilere yaklaşım ve yas sürecinde sunulabilecek psikososyal destek konuları üzerinde duruldu. Meslek elemanlarının bu süreçlerde bireylerin ihtiyaçlarını doğru değerlendirmeleri ve uygun desteği sunabilmelerine yönelik bilgilendirme yapıldı.

İki gün süren programın sonunda, eğitimi veren uzmanlara teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 29 sitede yayınlandı.
Bengü’den evliliğine dair itiraf: Başarısız oldum

Bengü’den evliliğine dair itiraf: Başarısız oldum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrailli oyuncu Gal Gadot, seçimlerde oy kullandı! Sandık başında rengini de belli etti

İsrail destekçisi Hollywood yıldızı da seçimde oy kullandı

Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! 'Namaz kılmaya gittim' deyip...

Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia
Sivas'ta aracı bozulan Alman gezgini 11 gün evlerinde ağırladılar! Vedada gözyaşlarına hakim olamadı

Aracı yolda kaldı, kapısını açan aile onu 11 gün bırakmadı
Nijerya'da cuma namazı sırasında katliam! Ölü sayısı 62'ye yükseldi

Cuma namazı sırasında katliam! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Kremlin'den Zelenski'ye beklenmedik çağrı! 'Putin'le görüşmek istiyorsa...'

Kremlin'den Zelenski'ye dünyayı şaşkına çeviren çağrı
İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş

Seçimde büyük sürpriz! Oyların büyük bölümü sayıldı, tablo değişti
Bu kez Zeki Murat Göle değil! İşte Göztepe maçında takımın başındaki isim

Takım ona emanet! İşte Fener'in 4 maçlık hocası