Bayburt'a lapa lapa kar yağdı, kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu

BAYBURT Bayburt'ta 2 gündür aralıklarla yağan kar gece saatlerinde etkisini artırarak şehri beyaza bürüdü. Dondurucu soğukların yaşandığı Bayburt'ta yollar, ağaçlar, süs havuzları ve Çoruh Nehri buz tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Yer yer kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı yağışın ardından, kuru soğuk ve ayaz yerini bir nebze olsun ılıman havaya bıraktı. Okulların açılmasıyla birlikte Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışmalarını titizlikle sürdürerek öğrencilerin okul yolunda sorun yaşamaması için seferber olurken, trafik akışının yoğun olduğu yerlerde ise kar temizleme araçlarıyla yollar temizleyerek, sürücülerin trafikte güvenliği gözetildi.

Gece saatlerinde eksi 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ise gündüz saatlerinde karın etkisiyle 0 derece olarak ölçüldü. Kuraklık olmaması adına kar yağışına sevinen vatandaşlar, kuru soğuk ve ayazdan etkilendiklerini belirterek, havanın çok soğuk olduğunu bildirdiler. Karlı bir sabaha uyanan Özgür Demir isimli bir vatandaş, araç üzerindeki karları süpürerek, "Malum Bayburt şartları, havalar böyle olunca zorluk çekiyoruz. Kurban olduğum Mevla'm Antalya'ya verdiği sıcağı buraya da versin, isyan etmiyoruz ama biz de biraz sıcaklık görseydik iyi olurdu " dedi.

Geçmiş yıllarda Bayburt'un kurtuluşunun kutlandığı 21 Şubat tarihinde yoğun kar yağışının yaşandığını bildiren Osman Köse isimli vatandaş ise, kar yağışını yetersiz bulduğunu ve Bayburt'ta eski kışların kalmadığını vurgulayarak, "21 Şubat'ta daha fazla kar yağardı. Kaleden kurtuluş örgütleriyle birlikte inerdik, 21 Şubat gününde Ermenileri kovarak, taş mağazalarına çıkardık, onları şehir dışına atardık. O zamanlarda kar çokça yağardı, belimize kadar gelirdi. Bu senelerde gittikçe karın azaldığını görüyoruz ama yağmurlarla beraber Allah bu durumu tamamlıyor. Kar yağışı ne kadar çok olursa su o kadar bereketli olur. Şu an yağan kar yetersiz, 50 santimetreyi bile bulmadı. En azından arazide 1 metreye yakın kar olması lazım lazım ki, su kaynakları çoğalsın. Kar yavaş yavaş eridiği müddetçe, toprağın altına sızar ve toprağın altında nem meydana getirir. Yağmur sürekli yağdığı için toprak suyu çekmez. Karı ise toprak tutar, emer suların birikmesine, suların yer altında toplanmasına sebebiyet verir. Karın bereketi daha fazladır diyebiliriz" diye konuştu.

Bununla birlikte Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklığı yeni haftayla birlikte Bayburt Merkez ve ilçelerinde eksi 8 ila 10 derece arasında değişkenlik gösterecek, karlı hava yerini parçalı bulutlu havaya bırakacak ve kar yağışı Perşembe gününden itibaren yeniden etkili olacak.