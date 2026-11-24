BAÜN TEKNOFEST öğrencileri, Öğretmenler Günü'nde Rektör Oğurlu'ya çiçek takdim ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Üniversitesi TEKNOFEST topluluğu öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu'yu makamında ziyaret ederek gününü kutladı. Ziyarette öğrenciler Oğurlu'ya çiçek takdim etti; Oğurlu da nazik ziyaretleri için ekibe teşekkür etti.
Balıkesir Üniversitesi TEKNOFEST topluluğu öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'yu makamında ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı.
BAÜN TEKNOFEST Topluluğu Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Gökhan Tanaydın ve beraberindeki TEKNOFEST Topluluğu öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'yu makamında ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı.
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ve Prof. Dr. Fatih Satıl'ın da yer aldığı ziyarette, TEKNOFEST Topluluğu tarafından Rektör Oğurlu'ya çiçek takdim edildi. Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, nazik ziyaretleri ve çiçekleri dolayısıyla Öğr. Gör. Gökhan Tanaydın ve beraberindeki ekibe teşekkür etti.
Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.