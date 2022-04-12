BAÜN, mezunlarına istihdam desteğini sürdürüyor

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), mezun istihdam çalışmaları çerçevesinde üniversite-sanayi iş birliklerini sürdürüyor. Mezun istihdam çalışmaları ile son olarak, Şişecam Elyaf San. A.Ş. iş birliği ile düzenlenen, "İstihdama Yönelik 6. Cam Uygulamaları Eğitim Programı" da başarıyla tamamlandı. Programın sonunda, önceki dönemlerden katılımlarla birlikte Balıkesir Üniversitesinin 60 mezunu daha Şişecam Elyaf San. A.Ş. Balıkesir fabrikasında istihdam edildi.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'tan tebrik ve teşekkür

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş konu hakkında yaptığı açıklama ile istihdamı gerçekleşen mezunları tebrik ederken, Şişecam yetkililerine de teşekkür etti. Mezun İstihdam Ofisi Koordinatörlüğünü kurarak, mezunların istihdamları doğrultusunda köprü vazifesi üstlendiklerini dile getiren Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; "Şişecam ile yaptığımız çalışmalar ile daha önce toplam 130 mezunumuzun istihdamı gerçekleştirilmişti. 6. Cam Uygulamaları Eğitim Programı sonunda 60 mezunumuzun daha Şişecam Elyaf Balıkesir fabrikasında işbaşı yapmasıyla birlikte toplam istihdam sayısı 190'a ulaştı. Sürdürülebilir bir iş birliğini ortaya koyarak üniversite-sanayi iş birlikleri adına da değerli bir örnek olan Şişecam yetkilileri ile üniversitemiz adına süreci takip eden akademisyenlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, Mezun İstihdam Ofisi Koordinatörlüğü çatısı altında mezun istihdamı çalışmalarını sürdürdüklerini belirtirken, üniversite olarak sektör temsilcilerinden gelecek tüm iş birlikleri taleplerine de açık olduklarını sözlerine ekledi. - BALIKESİR