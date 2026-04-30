BAÜN'lü şef adaylarından uluslararası başarı

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, İzmir Alaçatı'da düzenlenen uluslararası yemek yarışmasında elde ettikleri önemli derecelerin ardından, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'yu makamında ziyaret etti. BUBFA Dekanı ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban ile gerçekleştirdikleri ziyarette başarılarını üniversite yönetimiyle paylaşan öğrenciler, gurur dolu anlar yaşattı.

Bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Alaçatı Ot Festivali kapsamında düzenlenen 1. Uluslararası Yemek Yarışması; Türkiye Gastronomi Derneği ve Dünya Şefler Birliği (Worldchefs) destekleriyle, dünya gastronomisinin önde gelen isimlerini ve genç yetenekleri bir araya getirdi. 20-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen organizasyonda, farklı ülkelerden şefler ve üniversite ekipleri kıyasıya yarıştı.

BAÜN BUBFA'dan madalya ve kupalarla tarihi başarı

Balıkesir Üniversitesi BUBFA öğrencileri, yarışmada sergiledikleri üstün performansla 3 gümüş madalya, 3 bronz madalya ve 3 merit (diploma) derecesi elde etti. Bu başarıların yanı sıra genel klasmanda üniversiteler arasında üçüncülük kupasını kazanarak önemli bir başarıya imza attılar.

Yarışmada öne çıkan dereceler şöyle gerçekleşti:

Sinem Tosunoğlu, Restoran Tatlı Tabağı kategorisinde gümüş madalya kazanırken; Mehmetcan Özkasap ile birlikte yarıştıkları ekip kategorisinde de gümüş madalya elde etti. Bu başarı, üniversiteye Türkiye üçüncülüğünü getirdi.

Ramazan Can Bilgin, Restoran Başlangıç Tabağı kategorisinde bronz madalya kazanırken; Gonca Macar (Restoran Balık Tabağı) ve Hatice Yıldız (Restoran Başlangıç Tabağı) da bronz madalya elde etti.

Mehmetcan Özkasap, Restoran Et Tabağı kategorisinde merit (diploma) alırken; Gonca Macar ve Hatice Yıldız ikilisi ekip kategorisinde merit derecesiyle ödüllendirildi.

Rektör Oğurlu: "Bu başarı, üniversitemizin vizyonunun yansıması"

Ziyarette konuşan BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, öğrencilerin uluslararası arenada elde ettiği derecelerin üniversite adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin dünya standartlarında bir organizasyonda elde ettikleri bu başarı, Balıkesir Üniversitesinin uygulamalı eğitim anlayışının ve nitelikli akademik kadrosunun somut bir göstergesidir. Gastronomi alanında ortaya koyduğumuz vizyonun karşılık bulduğunu görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Emeği geçen öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi gönülden tebrik ediyorum." - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı