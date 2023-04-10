Batur: Roman Vatandaşlarımız Benim Kardeşimdir

Konak Belediyesi’nin Dünya Romanlar Günü kapsamında düzenlediği iftar yemeğinde konuşan Başkan Abdül Batur, “Canı gönülden, yürekten söylüyorum, tüm Roman vatandaşlarımız benim kardeşlerimdir. Sizler güzel insanlarsınız, sizler için ne yapsak az” dedi.

Konak Belediyesi'nin Dünya Romanlar Günü kapsamında düzenlediği iftar yemeğinde konuşan Başkan Abdül Batur, "Canı gönülden, yürekten söylüyorum, tüm Roman vatandaşlarımız benim kardeşlerimdir. Sizler güzel insanlarsınız, sizler için ne yapsak az" dedi.

Konak Belediyesi'nin Dünya Romanlar Günü kapsamında düzenlediği iftar yemeği Konaklı Roman vatandaşları aynı sofrada buluşturdu. Konak Belediyesi'nin yakında hizmete açacağı Beştepeler Pazaryeri ve Sosyal Tesisinde gerçekleştirilen iftara Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, İyi Parti Konak ilçe yöneticileri, Konak Belediye Meclisi üyeleri, Roman dernekleri, bölge muhtarları ve çok sayıda Roman vatandaş katıldı.

BATUR: SİZLER İÇİN NE YAPSAK AZ

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, iftar yemeği öncesi yaptığı konuşmada, yaşanan deprem felaketinin ardında Dünya Romanlar Günü'nde büyük kutlamalarda değil iftar yemeğinde buluştuklarını dile getirdi. Başkan Batur, bu yıl iftar sofralarını deprem bölgesindeki vatandaşlarla paylaştıklarını ve Konak Belediyesi'nin çadırkentinde her gün yaklaşık bin kişiye sahur ve iftar sofrası hazırlandığını ifade etti. Roman vatandaşlara seslenerek Dünya Romanlar Günü'nü de kutlayan Başkan Batur sözlerini şöyle sürdürdü:

"Canı gönülden, yürekten söylüyorum, tüm Roman vatandaşlarımız benim kardeşlerimdir. Sizleri seviyoruz. Gerek muhtarlarımız gerek meclisteki temsilcileriniz yaşadığınız en ufak sıkıntıyı muhakkak bize iletiyorlar. Biz de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizler güzel insanlarsınız. Yüreğiyle güzel, her şeyiyle güzel insanlarsınız. Sizler için ne yapsak az."

BEŞTEPELER SOSYAL TESİSİ HİZMETE HAZIR

İftar yemeğinin düzenlendiği Beştepeler Pazaryeri ve Sosyal Tesisinin çok yakında hizmete gireceğini müjdeleyen Başkan Batur, "Buradaki tesisimiz tamamlandı. Kadınlar için, çocuklarımız ve gençlerimiz için yaptık bu binamızı. İçinde pazaryeri dahil her şey var. Bu tesisi sizlere, buradan yararlanacak mahallelerin halkına emanet ediyoruz" diye konuştu.

MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR

İftarda 1. Kadriye Muhtarı Hamdin Alpboğa ve 2. Kadriye Muhtarı Adnan Acar da birer konuşma yaparak Başkan Batur'a hem iftar hem de bölgeye kazandırılan sosyal tesis için teşekkürlerini iletti. Konak Belediyesi Meclis Üyesi ve Evlatlarımızı Kötü Alışkanlıklardan Koruma Derneği Başkanı Ali Yangir de "Bu bölgeye çok güzel bir tesis kazandırdığı için Başkanımız Abdül Batur'a teşekkür ediyoruz" dedi.