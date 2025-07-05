Batman Müzesi, Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper'in Adını Aldı

Batman Müzesi, Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper'in Adını Aldı
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Trafik kazasında hayatını kaybeden Batman Müzesi müdürü Mehmet Cabir Alper'in ismi müzeye verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan isim değişikliği ile müzenin adı 'Mehmet Cabir Alper Arkeoloji Müzesi' oldu.

Batman'da trafik kazasında hayatını kaybeden müze müdürü Mehmet Cabir Alper'in adı, görev yaptığı müzeye verildi.

23 Haziran'da Sason ilçesi Mereto'daki kilisenin keşfinden dönerken geçirdiği feci kazada hayatını kaybeden Alper için Batman Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müzeler Genel Müdürlüğü'ne Batman Müzesi'ne isminin verilmesi için talepte bulunmuştu. Müzeler Genel Müdürlüğü talebe olumlu yanıt verdi ve dosya Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunuldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, talebi onaylayarak Batman Müzesi'nin adını "Mehmet Cabir Alper Arkeoloji Müzesi" olarak değiştirdi.

Vefat eden Müze Müdürü'nün babası Abdulhadi Alper, oğlunun odasını ziyaret ederek duygusal anlar yaşadı. Oğlunun fotoğrafına bakarak "Sen ihanet etmedin ne devletine ne milletine. Ben ondan memnunum, Cenab-ı Allah da ondan memnun. O ne devletine ne milletine ihanet etmedi, çok sadık bir insandı" dedi.

30 yıllık imamlık ve adalet bağında görev yaptığını belirten Abdulhadi Alper, "Ben onun kadar dürüst, onun kadar inançlı birini görmedim. Çocuğumun adını yaşatacaklar; daha önce Batman Müzesi olarak bilinen müze şimdi Mehmet Cabir Alper Arkeoloji Müzesi oldu. O bu isme layıktı. Başta Türkiye Cumhuriyeti'ne, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, yardımcılarına ve emeği geçen herkese ben ve ailem teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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