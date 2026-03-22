Batman'da Nevruz kutlandı
Batman'da düzenlenen Nevruz kutlamalarına yoğun ilgi oldu. Kutlamalar, sabah erken saatlerde başlayarak, güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleştirildi. Yerel sanatçıların performansları ile sona eren etkinlikte vatandaşlar halaylar çekti.
Batman Otogarı yanındaki fuar alanında düzenlenen kutlamalar, sabahın erken saatlerinde başladı. Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince alan çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşlar oluşturulan arama noktalarından geçerek alana giriş yaptı.
Konuşmaların ardından kutlamalar, yerel sanatçıların seslendirdiği şarkılar eşliğinde çekilen halaylarla sona erdi. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı