Batman'da Parmağında Sıkışan Yüzük Hastanede Çıkarıldı

Batman'da bir vatandaş, parmağında sıkışan yüzüğü çıkartamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla vatandaşa itfaiye ekibi yönlendirildi. Vatandaşın parmağındaki yüzük itfaiye erlerinin müdahalesiyle çıkartılamayınca, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gidilerek doktor gözetiminde çıkartıldı. - BATMAN