Batman'da 'Okulumda Kan'Panya Var' Etkinliği Düzenlendi

Batman'ın Gercüş ilçesinde, Gercüş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay iş birliğiyle düzenlenen 'Okulumda Kan'Panya Var' etkinliği, iki gün sürecek. Etkinlikte veliler ve gönüllüler kan bağışında bulunabilecek, öğrencilere ise 'Kahramanlık Madalyası' verilecek.

Batman'ın Gercüş ilçesinde "Okulumda Kan'Panya Var" etkinliği düzenlendi.

Gercüş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay iş birliğinde Gercüş Devlet Hastanesi önünde "Okulumda Kan'Panya Var" etkinliği düzenlendi. İki gün sürecek olan kampanyada veliler ve gönüllüler kan bağışında bulunabilecek. Kampanyaya destek amaçlı bağışçı getiren her öğrenciye ise "Kahramanlık Madalyası" takdim edilecek. Bu uygulama ile genç nesillere yardımlaşma ve gönüllülük bilinci aşılanması amaçlanıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay yetkilileri, tüm Gercüş halkını bu anlamlı organizasyona destek olmaya ve kan bağışında bulunarak bir hayat kurtarmaya davet etti.

Niray Keskin adlı öğrenci, "Babamla birlikte kan vermeye geldim. Babam Kızılay'a kan verdi, çok mutluyum. Kızılay yetkilileri tarafından bana da kahramanlık madalyası verildi" dedi.

Edip Şen de, "Kan vermek bedenen ve insanın sıhhati için faydalıdır. Bütün arkadaşlarımı kan vermeye davet ediyorum" diye konuştu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
