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Batman'da Kan Bağışı Kampanyası Yoğun İlgi Gördü

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Batman'ın Gercüş ilçesinde Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlçe Kaymakamı Muhammed Öztaş da etkinliğe katılarak katkıda bulundu.

Batman'da vatandaşlar kan bağışında bulundu

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde Kızılay tarafından kan bağışı kampanyasında vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay'ı tarafından ülke insanının kan ve kan bileşenleri ihtiyacını tamamen gönüllü, bilinçli ve düzenli bağışçılardan karşılamak amacıyla başlattığı "Biz iyilikseveriz" kapsamında ilçeye gelen Kızılay, gönüllü vatandaşlardan kan aldı. Kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gercüş İlçe Kaymakamı Muhammed Öztaş, Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına katılarak destek oldu. Kan bağışında bulunan Kaymakam Öztaş, "Yüz yıllardır insanların menfaati için gayret göstermiş olup çalışan Türk Kızılay'ımızın ilçemize yönelik kan bağışı etkinliği için buradayız. Kan bağışı için geldim ve kan bağışladım. Vatandaşlarımızdan bu etkinliğe katılımlarını istiyoruz, istirham ediyoruz. Kan bağışı hem insan vücudu için çok yararlı hem de kan stoklarımızın sürekli olması, kana ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın en kolay bir şekilde erişe bilmelerimi temin etmek amacıyla çok önemli. Bizler bu konuyu önemsiyoruz. Hemşerilerimizden de bu kan bağışı etkinliğine katılmalarını talep ediyoruz" dedi.

Batman'da Kan Bağışı Kampanyası Yoğun İlgi Gördü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAN ÖNER - Yerel
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