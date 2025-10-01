Haberler

Batman'da Evlenecek Gençler İçin Eğitim Programı Düzenlendi

Batman'da Evlenecek Gençler İçin Eğitim Programı Düzenlendi
Güncelleme:
Batman Sosyal Hizmet Merkezi, 'Aile Yılı' kapsamında evlilik hazırlığındaki gençlere yönelik eğitim programı gerçekleştirdi. Eğitimde aile içi iletişim, çatışma çözümü ve sağlıklı çocuk gelişimi gibi konular ele alındı.

Batman Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Eğitim ve Danışmanlık Birimi tarafından, "Aile Yılı" münasebetiyle evlilik hazırlığında olan gençlere yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında düzenlenen "Evlilik Öncesi Eğitim Programı", genç çiftlerin sağlıklı ve bilinçli bir şekilde evlilik sürecine adım atmalarını hedefliyor. Eğitimlerde, aile içi iletişim, çatışma çözme yöntemleri, eşler arası uyum, sağlıklı çocuk gelişimi, toplumsal değerler ve aile kurumunun önemi gibi başlıklar ele alındı. Uzman psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları tarafından verilen eğitimde, gençlere evlilik sürecinde karşılaşabilecekleri sorunlarla başa çıkma becerileri kazandırılırken, aynı zamanda güçlü ve sürdürülebilir aile yapısının toplum için taşıdığı kritik rol de vurgulandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
