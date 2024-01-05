Batman'da çöp konteynerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

BATMAN - Batman'da çöp konteynerinde çıkan yangın bir vatandaş tarafından bidonla söndürüldü.

Kent merkezinde çöp konteynerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı gören Recep Ekinci, konteynerdeki yangını bidona doldurduğu suyla söndürdü. Konteynerden çıkan dumanın vatandaşı rahatsız ettiğini belirten Ekinci, "Lütfen çöp konteynerindeki çöpleri ateşe vermeyelim. Maddi ve manevi olarak, insan sağlığı açısından da kimsenin bu tür olumsuz davranışlar sergileme hakkı yoktur" dedi.