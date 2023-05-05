Batman'da 400 dönümlük alanda kurutmalık domates ekimine başlandı

BATMAN Batman'ın Sason ilçesinde 400 dönümlük alanda ekimine başlanan kurutmalık domates, işsiz gençlerin umudu oldu.

Sason ilçesine bağlı Karameşe köyünde ilk defa 400 dönüm arazi üzerinde ekimine başlanan kurutmalık domates işinde çevre köyler bulunan 150 işsiz genç çalışıyor. Daha önce Diyarbakır Karacadağ bölgesinde yaptığı kurutmalık domates işini Sason ilçesindeki işsiz gençlere iş olanağı oluşturmak için, 400 dönüm alan üzerinde domates ekmeye başladığını söyleyen Cahid Kıldacı, "Biz kurutmalık domates işini daha önce Diyarbakır Karacadağ civarında yapıyorduk. Ortağım ile birlikte bu işi Sason ilçesinde de yaparak burada bulunan işsiz gençlerimize iş ortamı oluşturma kararı aldık. Bu yıl ilk defa burada denemeye başladık. Burada yaklaşık 150 işçi çalışıyor. İstediğimiz oranda üretim elde edebilirsek önümüzdeki yıllarda daha fazla alanda kurutmalık domates ekmeyi hedefliyoruz." dedi.

"Burada üreteceğimiz domatesleri yurt dışına ihraç edeceğiz"

Alım garantisi olan kurutmalık domatesleri yurt dışına ihraç edeceklerini belirten üretici Hüseyin Bayındır, "Daha önce köyde Tütün ve Çilek üretimi yapıyorduk. Şimdi ilk defa burada kurutmalık domates ekmeye başladık. Yaklaşık 400 dönüm üzerinde domates ekeceğiz. Çevre köylerde bulunan gençlerimize iş olanağı sağlıyoruz. Gelip burada çalışan gençlerimiz kimseye muhtaç olmadan evlerine ekmek götürebiliyor. İlk defa başladığımız için bu yıl deneme yılı olacak. Daha sonra sergi alanı, kurutma alanı oluşturulacak. Alım garantisi olan bir üründür. Yurt dışına ihracata gidecek. Katma değeri yüksek olan bir üründür. Daha önce Karadeniz bölgesinde ve diğer bölgelere gitmek zorunda kalan gençlerimize kendi köylerinde iş olanağı sağladığımız için mutlu olduk" diye konuştu.

Kurutmalık domates işinde çalışarak geçimini sağlayan işçilerden Songül Çiftçi, "Başka illere gitmeden burada çalışarak geçimimizi sağlıyoruz. Daha önce böyle bir imkanımız yoktu. Burada domates ekerek geçimimizi sağlayabiliyoruz" şeklinde konuştu.

"Daha önce batı illerine giderek çalışmak zorunda kalıyorduk"

Kurutmalık domates işinin onalar iş olanağı sağladığını belirten işçilerden Ömer Çiftçi, "Biz uzak köyden gelerek burada çalışıyoruz. Daha önce Malatya'ya giderek orada kaysı işinde çalışıyorduk. Fındık toplamaya giderdik. Şimdi bura bu kurutmalık domatesi işini yapıyoruz. Kendi köyümüzde çalışarak geçimimizi sağlıyoruz. Kolay ve getirisi yüksek bir iş" ifadelerinde bulundu.