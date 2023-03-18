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Batman'da 3 aydır kar nedeniyle kapalı olan yollar açıldı

Yerel Haberler

- Batman'da 3 aydır kar nedeniyle kapalı olan yollar açıldı Sason ve Kozluk bağlantı yolu ulaşıma açıldı Batman'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Sason ve Kozluk ilçeleri arasındaki bağlantı yolu yapılan çalışmaların ardından tekrar ulaşma açıldı.

- Batman'da 3 aydır kar nedeniyle kapalı olan yollar açıldı

Sason ve Kozluk bağlantı yolu ulaşıma açıldı

BATMAN - Batman'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Sason ve Kozluk ilçeleri arasındaki bağlantı yolu yapılan çalışmaların ardından tekrar ulaşma açıldı.

Kar yağışı nedeni ile 3 aydır ulaşıma kapalı olan Sason'a bağlı Kayabaşı Mahallesi ile Kozluk'a bağlı Geçitaltı, Höv ve Armutlu köyü istikametinden geçen ara bağlantı yolunun açılması için ilçe özel idaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. 2 günlük çalışmaların ardından yol, tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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