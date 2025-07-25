Batı Trakya Türkleri Lideri Dr. Sadık Ahmet'in Vefatının 30. Yılı Anma Töreni

Batı Trakya Türkleri Lideri Dr. Sadık Ahmet'in Vefatının 30. Yılı Anma Töreni
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 30. yılı dolayısıyla Yunanistan'ın Gümülcine kentinde düzenlenen anma törenine katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da törene iştirak ederek yurt dışındaki Türk vatandaşlarının sosyal haklarına dair çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Batı Trakya Türkleri Lideri Merhum Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 30. Yılı nedeniyle Yunanistan'ın Gümülcine kentinde düzenlenen anma törenine katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve beraberindeki heyetin de yer aldığı anma töreninde; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak yurt dışındaki Türk vatandaşlarının sosyal haklara erişimi, aile yapılarının güçlendirilmesi, kadınların, çocukların ve yaşlıların desteklenmesi yönünde çalışmalara devam edileceği bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
TRT'den çıkarılan Aybüke Pusat'ın yeni adresi belli oldu

TRT'den kovulan Aybüke Pusat'ın yeni adresi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'i sıcak hava çarptı, vatandaşlar acile koştu

Büyükşehri 'fön' çarptı, vatandaşlar acile koştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.