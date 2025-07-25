Batı Trakya Türkleri Lideri Dr. Sadık Ahmet'in Vefatının 30. Yılı Anma Töreni
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 30. yılı dolayısıyla Yunanistan'ın Gümülcine kentinde düzenlenen anma törenine katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da törene iştirak ederek yurt dışındaki Türk vatandaşlarının sosyal haklarına dair çalışmaların devam edeceğini vurguladı.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Batı Trakya Türkleri Lideri Merhum Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 30. Yılı nedeniyle Yunanistan'ın Gümülcine kentinde düzenlenen anma törenine katıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve beraberindeki heyetin de yer aldığı anma töreninde; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak yurt dışındaki Türk vatandaşlarının sosyal haklara erişimi, aile yapılarının güçlendirilmesi, kadınların, çocukların ve yaşlıların desteklenmesi yönünde çalışmalara devam edileceği bildirildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel