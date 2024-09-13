Batı Şeria'da Öldürülen Aktivist İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Batı Şeria'da İsrail rejimi tarafından keskin nişancı mermisiyle öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Batı Şeria'da İsrail askeri tarafından öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi (26) için Cuma namazı sonrası Dergah Camisinde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve gönüllülerinin yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı.

Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen bir gösteride işgalci keskin nişancı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti. - ŞANLIURFA