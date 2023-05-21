Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Baştuğ Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi

Baştuğ Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi

Yerel Haberler

Menteşe Ziraat Odası Başkanı ve Muğla Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Baştuğ Ege Bölgesi Ziraat Odalarını temsilen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Menteşe Ziraat Odası Başkanı ve Muğla Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Baştuğ Ege Bölgesi Ziraat Odalarını temsilen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin Ankara'da gerçekleşen 28'inci Genel Kurulunda Ege Bölgesi Ziraat odalarını temsilen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğine Menteşe Ziraat Odası ve Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Baştuğ seçildi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, "Bu görevi bizlere layık gören başta Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar'a ve kongrede desteklerini veren tüm delegelerimize teşekkür ediyorum. Gerçekleşen kongrenin Muğla'mıza Ege Bölgemize, ülkemize ve tüm çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - MUĞLA

Muğla Seçim Sonuçları
Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2019
Muğla Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Baştuğ Muğla Ege Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title