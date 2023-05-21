Baştuğ Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi

Menteşe Ziraat Odası Başkanı ve Muğla Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Baştuğ Ege Bölgesi Ziraat Odalarını temsilen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin Ankara'da gerçekleşen 28'inci Genel Kurulunda Ege Bölgesi Ziraat odalarını temsilen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğine Menteşe Ziraat Odası ve Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Baştuğ seçildi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, "Bu görevi bizlere layık gören başta Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar'a ve kongrede desteklerini veren tüm delegelerimize teşekkür ediyorum. Gerçekleşen kongrenin Muğla'mıza Ege Bölgemize, ülkemize ve tüm çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - MUĞLA