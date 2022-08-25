Başsavcıdan taziye ziyareti

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, İhlas Haber Ajansı (İHA) Ardahan Bürosu'na taziye ziyaretinde bulundu.

İade ziyaretinde bulunan Başsavcısı Mehmet Karabulut, Gaziantep'teki kazada hayatını kaybeden İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöve için başsağlığı diledi.

Gazetecilerin her olayda Jandarma, polis, sağlıkçı veya itfaiyeci gibi her zaman risk altında bulunduğunu belirten Başsavcı, kazada hayatını kaybeden İHA çalışanlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına sabır temennisinde bulundu.

İHA Ardahan Bürosu Temsilcisi Olgun Yıldız ise Karabulut'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - ARDAHAN