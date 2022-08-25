Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başsavcıdan taziye ziyareti

Yerel Haberler

Başsavcıdan taziye ziyareti

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, İhlas Haber Ajansı (İHA) Ardahan Bürosu'na taziye ziyaretinde bulundu.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, İhlas Haber Ajansı (İHA) Ardahan Bürosu'na taziye ziyaretinde bulundu.

İade ziyaretinde bulunan Başsavcısı Mehmet Karabulut, Gaziantep'teki kazada hayatını kaybeden İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöve için başsağlığı diledi.

Gazetecilerin her olayda Jandarma, polis, sağlıkçı veya itfaiyeci gibi her zaman risk altında bulunduğunu belirten Başsavcı, kazada hayatını kaybeden İHA çalışanlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına sabır temennisinde bulundu.

İHA Ardahan Bürosu Temsilcisi Olgun Yıldız ise Karabulut'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İhlas Haber Ajansı Mehmet Karabulut Cumhuriyet Ardahan Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title