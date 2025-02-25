Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak

Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısını çalmış

AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı ilk o partiye gitmiş
Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı

Okul bahçesine girip dehşet saçtı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı
Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar

Yoksulluğun fotoğrafı! Kuyruğun ucu var bucağı yok

Başsavcı Üzeyir Karakülah, Anadolu Üniversitesi Rektörü ile Bir Araya Geldi

Başsavcı Üzeyir Karakülah, Anadolu Üniversitesi Rektörü ile Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'i ziyaret ederek adalet ve eğitim konularında iş birliği fırsatlarını görüştü.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'i makamında ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Başsavcı Karakülah ve beraberindeki heyet, ziyaret kapsamında Rektör Adıgüzel'le bir araya geldi. Rektör Adıgüzel, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Özel ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsa Tuncay'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Başsavcı Üzeyir Karakülah ise Anadolu Üniversitesi'nin şehre ve öğrencilere sunduğu katkılardan övgüyle bahsederek, hukuk ve adalet sistemine yönelik akademik desteklerin çok önemli olduğunu ifade etti. Adalet ve eğitim alanlarında gerçekleştirilebilecek projeler konusunda fikir alışverişi yapılan görüşmede, taraflar şehirdeki kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Şahan Mourinho'ya yüklendi, Athena Gökhan'dan anında cevap geldi
img

Müjde Ar trafik kazası geçirdi
img

Ünlü sunucudan Acun'a canlı yayında tarihi ayar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu

Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, vahşeti paylaşınca canından oldu
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a dava kararı

Jose Mourinho'dan yeni hamle
Altın ardı ardına gelen zirvelerin ardından gerilemeye başladı

Altında hiç istenmeyen hareket başladı
TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video

TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video
Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız! Tanesi 456 TL'den alıcı buluyor

Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız
CHP'li vekil: Listeye ulaştık, en çok ithal hayvan verilen şirket Köfteci Yusuf

"Listeye ulaştık" diyen CHP'li vekilden olay Köfteci Yusuf iddiası

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.