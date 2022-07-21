Başsavcı Amanvermez göreve başladı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun son kararnamesi ile Kars Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Abdullah Amanvermez göreve başladı.
Hakimler Ve Savcılar Kurulu'nun son kararnamesi ile Kars Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Abdullah Amanvermez göreve başladı.
Hakimler Ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, 2022 adli ve idari yaz kararnamesini tamamladı. Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken, Kars'a Tokat Zile Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez atandı.
Amanvermez, Kars Adliyesi'ndeki görevine başladı. - KARS
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