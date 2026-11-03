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Başmakçı’da gübre bayilerine denetim

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Başmakçı’da gübre bayilerine denetim
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Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde tarımsal üretimde kullanılan gübrelerin güvenilirliği ve mevzuata uygun satışının sağlanması amacıyla gübre bayilerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde tarımsal üretimde kullanılan gübrelerin güvenilirliği ve mevzuata uygun satışının sağlanması amacıyla gübre bayilerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Başmakçı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ilçede faaliyet gösteren gübre bayileri kontrol edildi. Denetimlerde gübrelerin satış ve muhafaza şartları ile ilgili mevzuata uygunluğu incelendi.

Üreticilerin güvenilir tarımsal girdilere ulaşmasını sağlamak ve tarımsal üretimde kalite ve verimliliği artırmak amacıyla denetim çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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