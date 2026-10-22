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Başmakçı'da evcil hayvanlara mikroçip uygulanarak kimliklendirme sürüyor

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Başmakçı'da evcil hayvanlara mikroçip uygulanarak kimliklendirme sürüyor
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Başmakçı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, ilçede evcil hayvanlara mikroçip uygulayarak kayıt ve kimliklendirme işlemlerini sürdürüyor. Çalışmalarla izlenebilirliğin sağlanması, bilgilerin güncel tutulması ve sorumlu hayvan sahipliği bilincinin artırılması hedefleniyor.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde evcil hayvanların kayıt altına alınması ve kimliklendirilmesi çalışmaları devam ediyor.

Başmakçı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında evcil hayvanlara mikroçip uygulaması yapılarak kayıt işlemleri gerçekleştiriliyor.

Çalışmalarla evcil hayvanların izlenebilirliğinin sağlanması, kimlik bilgilerinin güncel tutulması ve sorumlu hayvan sahipliği bilincinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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