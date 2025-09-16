Haberler

Başkomiser Ahmet Erdem Çelik Çatak Emniyet Amirliği'ne atandı
2022-2024 yılları arasında Çatak'ta komiser olarak görev yapan ve güvenlik alanında başarılı hizmetler sunan Ahmet Erdem Çelik, yeniden Çatak İlçe Emniyet Amiri olarak göreve başladı. Çelik'in halkla kurduğu iyi ilişkiler ve önceki görev dönemi ilçe sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Van'ın Çatak Emniyet Amirliği görevine Başkomiser Ahmet Erdem Çelik atandı.

2022-2024 yılları arasında Çatak'ta komiser olarak görev yapan Çelik, başarılı hizmet sürecinin ardından Ankara'ya tayin edilmişti. Görev süresi boyunca ilçede güvenlik ve asayişin sağlanmasında aktif rol oynayan Başkomiser Ahmet Erdem Çelik, yeniden Çatak İlçe Emniyet Amiri olarak görevlendirilerek ilçedeki görevine başladı.

Daha önceki görev döneminde halkla kurduğu iyi ilişkiler ve başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Çelik'in görevine başlaması ilçe genelinde memnuniyetle karşılandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
