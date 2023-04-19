Başkentliler ve Ankara Kent Konseyi Otizmli Bireyler İçin Yürüdü

Ankara Kent Konseyi, her yıl düzenlediği ‘Nisan Otizm Farkındalık Ayı Yürüyüşü’nü bu yıl da Eymir Gölü’nde gerçekleştirdi. Ankara Kent Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, “Ankara farkındalığın Başkenti demiştik. Kent Konseyi’nin kurulduğu günden bugüne kadar otizm farkındalık günlerinde her yıl Eymir’de Ankara’daki kentlilerle beraber bu farkındalığı dünyaya duyurmaya çalışıyoruz” dedi.

Ankara Kent Konseyi, her yıl düzenlediği 'Nisan Otizm Farkındalık Ayı Yürüyüşü'nü bu yıl da Eymir Gölü'nde gerçekleştirdi. Ankara Kent Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Ankara farkındalığın Başkenti demiştik. Kent Konseyi'nin kurulduğu günden bugüne kadar otizm farkındalık günlerinde her yıl Eymir'de Ankara'daki kentlilerle beraber bu farkındalığı dünyaya duyurmaya çalışıyoruz" dedi.

Ankara Kent Konseyi (AKK)"Farkındayız, birlikteyiz" sloganıyla 'Nisan Otizm Farkındalık Ayı Yürüyüşü' düzenledi.

Otizme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için Eymir Gölü'nde düzenlenen yürüyüşe, AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, ABB Engelliler Şube Müdürlüğü, Mülkiye Doğa Topluluğu, AKK Gençlik Meclisi, AKK Bisiklet Meclisi, AKK Engelli Meclisi, Karma Çocuk Korosu, Ankara Otistik Bireyler Derneği (ANOBDER), Yeni Hayat Engelsiz Yaşam Derneği, ODTÜ Lodos Topluluğu, Hacettepe Üniversitesi'nden öğrenciler, engelli çocuklar ve aileleri katıldı.

BAŞKENTLİLER OTİZMLİ BİREYLER İÇİN YÜRÜDÜ

Her yıl AKK tarafından düzenlenen yürüyüş bu yıl da toplumsal farkındalığın artırılması, otizmli bireylerin sorunlarına çözüm bulunması, otizme ile otizmli bireylere yönelik ayrımcı tutum ve davranışların ortadan kaldırılması, otizmli bireylerin sosyal hayata katılımında, kamusal alanlara tam ve etkin erişimini sağlanmasına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi.

YILMAZ: "BENİM FARKIM SENİN FAKINDALIĞIN OLSUN"

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 'Benim farkım senin farkındalığın olsun' mottosuyla yola çıktılarını belirterek, şunları söyledi:

"Ankara farkındalığın Başkenti demiştik. Kent Konseyi'nin kurulduğu günden bugüne kadar otizm farkındalık günlerinde her yıl Eymir'de, kentlilerle beraber bu farkındalığı dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Aynı yaş grubunda 36 bireyden 1 tanesi otizmli olarak dünyaya geliyor. Bu farkındalık için artık neyi beklemeliyiz biz? 'Benim farkım senin farkındalığın olsun' mottosuyla bu insanlar bir araya geliyor. Bu bireylerin bizim ailemizde olmasını beklemeden, ailemizde varmış gibi, bu bireylerle birlikte yaşamak zorundayız. Bunun için AKK, ABB Engelliler Şube Müdürlüğü olağanüstü bir emek veriyor. AKK Engelliler Meclisi bu kentteki bütün kesimleri bir araya getirdiler ve son 4 yılda müthiş farkındalıklar imza attılar. Otizm Vakfı'nın kıymetli yöneticileri bu konu ile alakalı kentteki bütün bileşenlerle bu farkındalıkları ortaya koyuyorlar."