Başkent Yeni İtfaiye İstasyonlarına Kavuşuyor - Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatını güçlendirmeye devam ediyor. Personel sayısını her geçen gün artıran Ankara İtfaiyesi, kent genelinde modern yeni binalar inşa ederek istasyon sayısını da 47'ye yükseltti. Etimesgut, Haymana, Akyurt ve Nallıhan ilçelerinde bulunan mevcut itfaiye istasyonları yeni yerlerine taşınırken, Keçiören Bağlum'da yeni itfaiye binasına kavuşuyor. Toplam 5 yeni itfaiye istasyonu, 12 Haziran 2022 tarihinde hizmete açılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde itfaiye faaliyetlerinde daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla bir yandan araç filosunu ve personel sayısını artırırken bir yandan da hizmet mekanlarını yenilemeye devam ediyor.

ABB bu anlayış doğrultusunda Etimesgut, Haymana, Akyurt ve Nallıhan ilçelerinde bulunan mevcut itfaiye istasyonlarının yerine son teknolojik özelliklere sahip yeni "itfaiye hizmet binaları" inşa etti.

KENT GENELİNDE İTFAİYE İSTASYON SAYISI 47'YE YÜKSELECEK

Keçiören merkezde hizmet veren itfaiye istasyonu dışında ilçedeki ikinci istasyonu Bağlum'da açmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi böylece Başkent'teki itfaiye istasyon sayısını 47'ye yükseltmiş olacak.

Etimesgut, Haymana, Akyurt ve Nallıhan ilçelerinde yeni yerlerine taşınacak itfaiye istasyonları ile Keçiören Bağlum'da yapılan itfaiye istasyonu, 12 Haziran 2022 tarihinde hizmete açılacak.

Nüfusu artan ve gelişen Başkent'te daha etkin ve hızlı hizmet vermek amacıyla dünyadaki teknolojileri de takip eden ABB, itfaiye teşkilatını güçlendirmek için yeni itfaiye istasyonlarının yapılmasına yönelik fizibilite çalışmalarını ise sürdürüyor.

ANKA / Yerel