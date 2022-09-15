Başkent EDAŞ 'tan engelsiz aydınlatma düzenlemesi

Başkent EDAŞ, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde engelli vatandaşların girişine engel olan aydınlatma direklerinin yerlerini değiştirdi.

Başkent EDAŞ, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde engelli vatandaşların girişine engel olan aydınlatma direklerinin yerlerini değiştirdi.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin girişinde engelli vatandaşların girişini güçleştirdiği tespit edilen aydınlatma direklerinin yerlerini yeniden düzenlemek üzere harekete geçti.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi tarafından poliklinik ve acil kapısı önünde yer alan aydınlatma direklerinin engelli vatandaşların girişini engellediği belirtilerek Başkent EDAŞ ekiplerinden destek talep edildi. Talep üzerine şirketin yetkili ekibi, araç ve malzemesi ile hastane önünde yer alan aydınlatma direklerini kaldırdı.

Ardından şirket, 10 armatürün montajıyla hastane girişini engelli vatandaşların girişine mani olmayacak şekilde düzenleyerek eskisinden daha da aydınlık bir hale kavuşmasını sağladı. - KASTAMONU