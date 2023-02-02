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Başkent beyaza büründü, çocuklar karda doyasıya eğlendi

Yerel Haberler

Başkent beyaza büründü, çocuklar karda doyasıya eğlendi Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Başkent beyaza büründü, çocuklar karda doyasıya eğlendi

ANKARA - Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Ankara'da beklenen kar akşam saatlerinde etkili oldu. Kar yağışının etkisini artırması ile birlikte sokaklar beyaza büründü. Belediye ekipleri trafiğin olumsuz etkilenmemesi için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etti. Vatandaşlar karın keyfini fotoğraf ve video çekerek çocuklar ise karda kayarak ve oyun oynayarak çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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