Başkan Zor: "Kocatepe'yi bütün gençlerimiz gelip, görmeli"

Başkan Zor: 'Kocatepe'yi bütün gençlerimiz gelip, görmeli'
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Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı Mehmet Bora Zor ve beraberindeki üyeler Atatürk'ün Büyük Taarruz'un emrini verdiği Kocatepe'yi ziyaret ederken, Zor burada yaptığı konuşmada Kocatepe'yi geleceğin teminatı olan tüm gençlerin gelip, görmesi gerektiğini ifade etti.

Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı Mehmet Bora Zor ve beraberindeki üyeler Atatürk'ün Büyük Taarruz'un emrini verdiği Kocatepe'yi ziyaret ederken, Zor burada yaptığı konuşmada Kocatepe'yi geleceğin teminatı olan tüm gençlerin gelip, görmesi gerektiğini ifade etti.

Anadolu Basın Birliğinin Afyonkarahisar Şubesinin açılışı ve kongresine katılan Genel Başkan Mehmet Bora Zor, Genel Başkan Yardımcısı Tarık Bakır, Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Sarlık yönetim kurulu üyeleri Ömer Mazı ve Ertuğrul Kalafat ile birlikte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz'u başlattığı Kocatepe'ye çıkarak Atatürk Anıtında saygı duruşunda bulunup, üyelerle birlikte şehitler için dua etti.

ABB Başkanı Mehmet Bora Zor, Kocatepe'nin Türk tarihindeki önemine dikkat çekerek, "Kocatepe'nin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok önemli yeri vardır. Buraya günümüzde son model araçların güçlükle çıktığını görüyoruz. Uçak ve asker sayımızın az olduğu dönemde buraya geceleri ayaklarında çarıklarla yürüyerek kağnılarla top ve silah mühimmatlarını sırtlarında çıkartan merhum şehitlerimiz Türkün esir hayatı yaşamayacağını vatanı için canını seve seve vereceğini düşman kuvvetlerine karşı koyduğu mücadele ile göstermiştir. Atatürk'ün Kocatepe'den başlattığı büyük taarruz 30 Ağustos Dumlupınar Zaferi ile sonuçlanmıştır. Kocatepe'yi gençlerimize iyi anlatmalıyız. Buraya Türkiye'nin her yerinden Çanakkale'ye düzenlenen okul gezileri gibi geziler düzenleyerek Tarihimizi geleceğin teminatı olan gençlerimize anlatmalıyız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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