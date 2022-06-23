Başkan Yılmaz, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türkiye Diyanet Vakfına vekalet yoluyla kurban bağışı yaptı.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yılmaz; Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla sürdürülen vekalet yoluyla kurban kesim programına bu yıl da katılarak destek verdi. TDV Toroslar Şubesine kurban bağışı yapan Başkan Yılmaz'ın kurban vekaletini, Türkiye Diyanet Vakfı adına Toroslar İlçe Müftüsü Bayram Danacı kabul etti.

Bayramın bereketini, dayanışma ve paylaşma ile artırdıklarını belirten Yılmaz, "Kurban ibadetimiz hayırlı olsun. Bizim en büyük zenginliğimiz, birlik ve beraberliğimiz. Bu kampanya da toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir. Bağışların, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak olmasının ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığına, Türkiye Diyanet Vakfına ve kampanyada katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Müftü Danacı ise Yılmaz'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, vekaletle kurban bağış makbuzunu takdim etti. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel