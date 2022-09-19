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Başkan Yazıcı, Tuzla'daki dezavantajlı vatandaşlar ile piknik programında bir araya geldi

Yerel Haberler

Başkan Yazıcı, Tuzla'daki dezavantajlı vatandaşlar ile piknik programında bir araya geldi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takipleri yapılan dezavantajlı vatandaşlar ile bir araya geldi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takipleri yapılan dezavantajlı vatandaşlar ile bir araya geldi. Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik ve Doğa Kampı'nda düzenlenen piknik programına katılan Başkan Yazıcı, dezavantajlı vatandaşlar ile tek tek sohbet etti.

Türkiye'nin dört bir yanında veren el ile alan eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, yılın her günü takiplerini yaptığı dezavantajlı vatandaşlar için özel bir program düzenledi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatları ile yılın her günü büyük bir titizlikle takipleri yapılan dezavantajlı vatandaşlar. Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik ve Doğa Kampı'nda düzenlenen piknik programında bir araya geldiler. Piknik programına Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı da katıldı. Başkan Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı programa katılan tüm dezavantajlı vatandaşlar ve aileleri ile sohbet ettiler. Piknik programı çerçevesinde çocuklar için sahne gösterileri düzenlendi.

"Tuzla'yı daha engelsiz bir hale getirmek için çalışıyoruz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Pikniğimize katılım sağladığınız için bizleri çok mutlu ettiniz. Biz 365 gün hep birlikteyiz. Gönül Elleri Çarşımızın gönüllü hanımefendiler sizlerle 365 gün ilgileniyorlar. Kalbimiz sizinle birlikte atıyor. Bu şekilde Tuzla'da çok daha mutluyuz. Sizinle birlikte çok daha güzel yarınlar hazırlamak için çalışıyoruz. Tuzla'mızı daha engelsiz bir hale getirmek için çalışıyoruz. Sizi çok seviyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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