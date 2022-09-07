Başkan yardımcılarından Zabıta Teşkilatı'na ziyaret

Bozüyük Belediyesi Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Bozüyük Belediyesi Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Ziyarette Zabıta teşkilatının kuruluşunun 196. yılını kutlayan Başkan Yardımcısı Fındık ve Şahinoğlu, personellerle sohbet etti. Bozüyük için büyük bir gayret ve özveriyle çalışan Zabıta ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık "Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın esenliği için, güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan belediye zabıtası, kentsel gelişimimize de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir. Belediyenin vitrini olan ve vatandaşlarımızın huzur ve esenliği için çalışan zabıtalarımızın, Zabıta Haftasını kutluyor, kendilerine görevlerinde başarılar diliyorum." dedi. - BİLECİK